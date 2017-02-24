В Белоруссии заявили о принятых решениях по российскому газу

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Министр энергетики Белоруссии заявил о принятии решений по российскому газу. По его словам, в скором времени они будут согласованы на политическом уровне. Владимир Потупчик отметил, что в текущем году Белоруссия платит за газ по формуле ЯНАО.

В Министерстве энергетики Белоруссии заявили, что решения по российскому газу уже приняты. Кроме того, в скором времени они будут согласованы на политическом уровне. Об этом рассказал министр энергетики республики Владимир Потупчик.

"Решения приняты, будут согласованы на политическом уровне", - приводит слова Потупчика "Интерфакс". По его словам, в текущем году Белоруссия платит за газ по формуле Ямало-Ненецкого автономного округа России.

В начале 2016 года Минск заявил о несправедливой цене на российский газ и в одностороннем порядке снизил выплаты за него. Москва в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию. В октябре стороны объявили, что компромисс достигнут. Тем не менее, спор до сих пор остается открытым.

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