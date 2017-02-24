В результате взрыва в сирийском Эль-Бабе погибли 48 человек
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В пригороде сирийского Эль-Баба прогремел взрыв. Его жертвами стали 48 человек. По информации местных СМИ, в пятницу утром в автомобиле подорвался террорист-смертник.
Жертвами взрыва в северо-западном пригороде Эль-Баба стали 48 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
Ранее сообщалось, что в пятницу утром террорист-смертник подорвался в автомобиле в пригороде Эль-Баба. По информации местных СМИ, теракт был нацелен на представителей "Сирийской свободной армии".
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