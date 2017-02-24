В Москве вооруженные преступники ограбили интим-магазин

Теги: полиция ограбление Происшествие москва магазин

Вооруженные преступники совершили нападение на интим-магазин на юго-востоке Москвы. Они украли деньги и продаваемую продукцию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по данному факту.

Вооруженные злоумышленники ограбили интим-магазин на юго-востоке столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

"Двое неизвестных с пистолетом ограбили около полуночи интим-магазин на Мячковском бульваре. Преступники забрали из кассы деньги и продаваемую продукцию", - говорится в сообщении.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело. Кроме того, в настоящее время правоохранительные органы принимают меры для установления и задержания подозреваемых.

Читайте также:

В Твери по факту пожара в детской больнице возбуждено дело

Избиение медсестры и санитарки в Новгороде попало на видео