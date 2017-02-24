Чуркин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Теги: Общество оон похороны москва чуркин

Виталий Чуркин похоронен на Троекуровском кладбище в столице. Отмечается, что он был предан земле со всеми воинскими почестями. Дипломат скончался в понедельник от сердечного приступа, не дожив всего один день до своего 65-летия.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин похоронен на Троекуровском кладбище в столице. Об этом сообщает ТАСС. Дипломат был предан земле со всеми воинскими почестями.

Ранее в большом ритуальном зале ЦКБ Управления делами Президента в Москве проходила церемония прощания с Чуркиным.

Дипломат скончался от сердечного приступа 20 февраля, не дожив всего один день до своего 65-летия. Постпред России при ООН, занимавший эту должность более 10 лет, умер в своем рабочем кабинете. Во вторник президент России Владимир Путин своим указом наградил Чуркина орденом Мужества посмертно.

Читайте также:

В Москве началась церемония прощания с Чуркиным

Гроб с телом Виталия Чуркина доставили в Москву

Трамп отметил вклад Чуркина в развитие отношений с США

Путин наградил Виталия Чуркина орденом Мужества посмертно