Французские активисты хотят видеть президентом страны Обаму

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Сторонники Барака Обамы из Франции хотят видеть его президентом своей страны. Они просят подписать петицию за то, чтобы бывший лидер США принял участие в выборах главы государства. Кроме того, по всему Парижу были замечены плакаты с фотографией Обамы.

Французские сторонники бывшего лидера США Барака Обамы хотят выдвинуть его кандидатуру на президентские выборы в своей стране. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Инициаторы просят жителей Франции подписать петицию за то, чтобы Обама принял участие в президентской гонке. По их мнению, для этого необходимо собрать один миллион подписей.

Кроме того, по всему Парижу были замечены плакаты с надписью "Obama17" и фотографией бывшего лидера США. Правда у этой идеи есть одна проблема, так как президент Франции должен обладать французским паспортом. У Обамы же такого документа нет.

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