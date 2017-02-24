В Кремле назвали дату визита Эрдогана в Москву
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Визит президента Турции в Россию состоится 9-10 марта. По словам Дмитрия Пескова, эта дата уже согласована. Ранее турецкие СМИ сообщали, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут двустороннюю встречу, а также обсудят поставки в Турцию зенитных ракетных систем С-400.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что визит главы Турции Реджепа Эрдогана в нашу страну состоится 9-10 марта. "Да, дата визита согласована", - приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган прибудет в Россию 9-10 марта. Отмечается, что президент России Владимир Путин и его турецкий коллега проведут двустороннюю встречу, а также заседание Совета сотрудничества высшего уровня. Кроме того, в ходе переговоров планируется обсудить поставки в Турцию отечественных зенитных ракетных систем С-400.
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