В Кремле назвали дату визита Эрдогана в Москву

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Визит президента Турции в Россию состоится 9-10 марта. По словам Дмитрия Пескова, эта дата уже согласована. Ранее турецкие СМИ сообщали, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут двустороннюю встречу, а также обсудят поставки в Турцию зенитных ракетных систем С-400.