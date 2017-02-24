В Москве двое мужчин умерли от отравления угарным газом в "Газели"

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СКР проводит проверку по факту смерти двух мужчин в салоне "Газели" в столице. По информации следствия, они умерли из-за отравления угарным газом. В ходе осмотра места происшествия следов насильственной смерти не обнаружено.

Следователи проводят проверку по факту отравления угарным газом двух мужчин в салоне автомобиля "Газель". Об этом TVC.ru сообщила старший помощник ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"В ночь с 23 на 24 февраля 2017 года в салоне автомобиля марки "Газель", припаркованном по улице Лобненской в городе Москве, местный житель обнаружил тела двух мужчин 1983 и 1997 годов рождения", - сказала Иванова.

По ее словам, причиной смерти стало отравление угарным газом. В ходе осмотра места происшествия следов насильственной смерти не обнаружено.

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