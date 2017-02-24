Альпинистка сорвалась с 20-метровой высоты в горах Крыма

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Москвичка сорвалась с 20-метровой высоты в горах Крыма и при этом осталась жива. Инцидент произошел накануне в районе Ялты. Альпинистку эвакуировали со скального массива и доставили в медучреждение с различными травмами.

Альпинистка из Москвы сорвалась с 20-метровой высоты в горах Крыма при восхождении на скалу Мшатка-Къая и выжила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское ГУ МЧС. Инцидент произошел в четверг в районе Ялты.

"При подъеме с напарником на скалу Мшатка-Къая альпинистка сорвалась с 20-метровой высоты и в результате падения получила травму головы", - говорится в сообщении.

Москвичка была эвакуирована со скального массива и транспортирована в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

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