В Минобороны ответили на критику по поводу создания макета Рейхстага

Теги: Политика германия минобороны россия

Минобороны недоумевает в связи с заявлениями германских политиков, недовольных планами России построить макет Рейхстага. По словам Игоря Конашенкова, этот объект станет значимым элементом военно-исторического ландшафта парка "Патриот", который символизирует победу над нацизмом.

В Министерстве обороны России выразили недоумение в связи с заявлениями германских политиков и депутатов, недовольных планами нашей страны построить макет Рейхстага в парке "Патриот". Об этом рассказал представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

"Нападки по этому поводу отдельных германских политиков вызывают не только крайнее недоумение, но и заставляют задуматься о том, каких же убеждений они на самом деле придерживаются о "строителях" Третьего Рейха в 1933-1945 годах", - приводит слова Конашенкова ТАСС.

По его словам, создание макета Рейхстага станет значимым элементом военно-исторического ландшафта парка "Патриот", который символизирует победу над нацизмом. Кроме того, этот объект послужит патриотическому воспитанию российских детей, а также гостей из других стран.

Ранее сообщалось, что некоторые германские политики и депутаты назвали создание макета Рейхстага в парке "Патриот" провокацией и потребовали от руководства страны выразить недовольство России.

Читайте также:

Шойгу сообщил о строительстве Рейхстага в парке "Патриот"