В Москве задержан бомж за кражу джинсов Armani

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В столице бездомный украл джинсы марки "Armani" из салона иномарки в Останкинском районе. Он разбил стекло и забрал вещи, которые лежали на заднем сидении машины. Затем злоумышленник был задержан полицейскими и доставлен в отделение.