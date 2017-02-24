В Москве задержан бомж за кражу джинсов Armani
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В столице бездомный украл джинсы марки "Armani" из салона иномарки в Останкинском районе. Он разбил стекло и забрал вещи, которые лежали на заднем сидении машины. Затем злоумышленник был задержан полицейскими и доставлен в отделение.
Правоохранительные органы задержали бездомного, который украл джинсы марки Armani на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает портал Life. Инцидент произошел на улице Академика Королева.
Бездомный разбил стекло автомобиля и забрал из салона Range Rover мужские джинсы итальянской марки, которые лежали на заднем сидении. Затем он был задержан полицейскими и доставлен в отделение. По словам злоумышленника, он "лишь хотел приодеться".
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