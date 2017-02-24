Савченко прибыла в ДНР для встречи с военнопленными
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Надежда Савченко намерена навестить украинских военнопленных в ДНР. Ранее депутат Верховной рады обнародовала список людей, которые находятся в плену в Донбассе, а также тех, кто считается пропавшими без вести.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан прибыли в самопровозглашенную Донецкую народную республику для встречи с военнопленными.
"Рубан и Савченко приехали навестить украинских военнопленных", - говорится в сообщении на сайте Донецкого агентства новостей.
Ранее Савченко обнародовала на своей странице в Facebook список украинцев, которые находятся в плену в Донбассе, а также тех, кто считается пропавшими без вести. В свою очередь, в Службе безопасности Украины заявили, что "ни в коем случае" нельзя распространять информацию, которая может "навредить не только ребятам, которые находятся там, но и их близким, родственникам".
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