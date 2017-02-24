Машина упала с девятого этажа паркинга в Москве

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На востоке Москвы иномарка упала с девятого этажа паркинга на восьмой. Инцидент произошел на улице Дмитриевского. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

Автомобиль Skoda Octavia упал с девятого этажа многоуровневого паркинга на востоке столицы. Об этом сообщает портал Life. Иномарка сорвалась и повисла на уровне восьмого этажа.

Инцидент произошел на улице Дмитриевского. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших в результате данного ЧП нет.

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