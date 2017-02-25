Россияне выиграли 11 медалей в первый день Военных игр в Сочи

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В Сочи торжественно открылись третьи зимние Всемирные военные игры. Наша страна такие состязания принимает впервые. Приветствие участникам направил Владимир Путин. Будут разыграны 44 комплекта наград в семи видах спорта. Уже в первый день россияне завоевали шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали.

Торжественное построение команд. Около тысячи спортсменов-военнослужащих из 27 стран прилетели в Сочи.

На открытии третьих зимних Всемирных военных игр атлетов приветствовал Дмитрий Медведев.

Огонь Всемирных военных игр был зажжен в пяти военных округах Российской Федерации, от Калининграда до Сахалина, и наконец оказался здесь, в центре спортивного движения России.

Стартовали соревнования по скалолазанию. Три дисциплины: скоростная трасса, горизонтальная и "восхождение на сложность".

Арман Тер-Минасян проходит срочную службу в подмосковной Балашихе. На этих соревнованиях один из фаворитов. Есть всего одна попытка пройти квалификацию. Атлеты балансируют между скоростью и осторожностью движений.

А это шорт-трек. Четыре с половиной круга, четыре участника и всего три медали разыгрываются в финале каждой группы. Среди женщин в группе "Б" первое место у россиянки Софьи Просвирновой. В группе "А" бронза у Евгении Захаровой. Первое место заняла призер Олимпийских игр итальянка Арианна Фонтана.

Спортивная программа военных игр состоит из семи видов спорта. Кроме шорт-трека и скалолазания - биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование и скиальпинизм, это своего рода симбиоз горных и беговых лыж с пешими подъемами на заснеженные вершины.

Военные игры продлятся до 28 февраля. Будет разыграно 44 комплекта медалей в личных и командных зачетах. На двух предыдущих зимних военных играх российские спортсмены оказывались на четвертом месте в общекомандном медальном зачете. В этом году в Сочи есть все шансы возглавить список.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".