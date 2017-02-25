ВСУ ужесточили обстрелы ДНР после прибытия Савченко

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Украинские силовики начали массированные обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики после приезда туда депутата Верховной рады Надежды Савченко. Она приехала, чтобы встретиться с киевскими военными, находящимися в плену.

Массированные обстрелы украинских силовиков по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики сопровождали визит в ДНР депутата Верховной Рады Надежды Савченко, передает "ТВ Центр".

Она приехала, чтобы встретиться с киевскими военными, находящимися в плену. Савченко уже побывала в исправительной колонии в Макеевке, а сегодня намерена пообщаться с остальными задержанными. В своем заявлении депутат призвала лидеров "нормандской четверки" способствовать проведению обмена пленными по формуле "всех на всех". В свою очередь, в СБУ Украины ждут объяснений от депутата. Как отметили в ведомстве, о визите Савченко в ДНР они узнали из прессы.

Тем временем, вопреки Минским договоренностям, Киев продолжает обстрелы территории самопровозглашенной республики. В том числе и из тяжелого вооружения. По данным Минобороны ДНР, за неделю было зафиксировано более девяти тысяч трехсот случаев. Глава миссии ОБСЕ на Украине потребовал прекратить обстрелы Донецкой фильтровальной станции. Накануне по ней силовики выпустили более десяти снарядов, повреждены несколько зданий. Сейчас работа станции приостановлена, весь персонал эвакуирован. Если ситуация не изменится, проблемы с водой коснутся не только Донецка и пригорода, но и населенных пунктов, которые находятся на украинской стороне.

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