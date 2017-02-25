Журналистов CNN, BBC, The New York Times не пустили на брифинг в Белый дом

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В Белый дом на брифинг пресс-секретаря президента США Шона Спайсера не пропустили журналистов CNN, The New York Times, BBC и ряда других СМИ. Журналисты выразили протест.

Журналистов ведущих американских СМИ не пустили на брифинг в Белый дом. Среди них представители CNN, BBC, The New York Times "Си-Эн-Эн" и другие, передает "ТВ Центр".

Предполагалось, что пресс-конференция официального представителя Шона Спайсера будет проходить в необычном формате – "без камер". Однако при входе в зал выяснилось, что многие фамилии корреспондентов отсутствуют в списке. Журналисты выразили протест. Комментариев от Белого дома пока не последовало.

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