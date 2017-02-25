В Аргентине при столкновении двух автобусов погибли 13 человек

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В Аргентине лоб в лоб столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП погибли 13 человек, 30 пострадали.

В Аргентине число жертв крупной аварии выросло до 13, еще 30 человек пострадали, передает "ТВ Центр".

В провинции Санта-Фе столкнулись лоб в лоб два пассажирских автобуса. В них находились от 30 до 40 человек. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Несколько находятся в критическом состоянии. Сейчас спасательная операция завершена. Причины ДТП устанавливаются. По предварительной версии, один из водителей автобуса мог потерять управление из-за лопнувшей шины и выехал на встречную полосу.

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