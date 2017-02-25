Сборная России вышла в лидеры на Всемирных военных играх в Сочи

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Россия вырвалась вперед в командном зачете зимних Всемирных военных игр в Сочи. В копилке нашей сборной уже 11 наград, в том числе шесть золотых и две серебряные медали. В субботу состязания обещают быть не менее насыщенными. Основная борьба развернется между российскими и итальянскими биатлонистами.

Четыре с половиной круга, четыре участника и всего три медали разыгрываются в финале каждой группы. Накал, динамика. Полные трибуны. Российская сборная по шорт-треку одна из самых сильных на этих соревнованиях. Первые результаты: у мужчин на дистанции 500 метров третье место занял Денис Айрапетян, а у женщин "бронзу" завоевала Евгения Захарова.

В индивидуальной лыжной гонке на дистанцию 15 километров "золото" у россиянина Алексея Червоткина, а биатлонист Максим Цветков показал лучший результат в спринте на 10 километров с двумя огневыми рубежами. Всего спортсмены сборной Вооруженных сил России завоевали 11 медалей — шесть золотых, две серебряные, три бронзовые и вышли в лидеры командного зачета. Вечером, ровно в 20 часов 17 минут состоялась официальная церемония открытия третьи зимних Всемирных военных игр.

Театрализованное представление, военные оркестры. Команды из 26 стран выходят на сцену. Около тысячи спортсменов-военнослужащих прилетели в Сочи. Все они здесь, в парадной форме, торжественно выносят государственные флаги.

Приветствие участникам направил президент. Владимир Путин пожелал армейским атлетам продемонстрировать свои лучшие спортивные и военные навыки. Старт соревнованиям дал Дмитрий Медведев.

Огонь Всемирных военных игр был зажжен в пяти регионах Российской Федерации, от Калининграда до Сахалина, и, наконец, оказался здесь, в центре спортивного движения России.

Спортивная программа Военных игр состоит из семи видов спорта. Кроме шорт-трека и скалолазания - лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, спортивное ориентирование и скиальпинизм - своего рода симбиоз горных и беговых лыж с пешими подъемами на заснеженные вершины. В Сочи будет разыграно 44 комплекта медалей в личных и командных зачетах.

Виктор Прокушев, Константин Степанов-Молодов, Владимир Анашкин, "ТВ Центр".

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