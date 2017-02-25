Журналистов ведущих американских СМИ не пустили в Белый дом

Теги: В мире сша сми

Журналистов ряда американских СМИ не пустили на брифинг, который проводил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Запрет коснулся, в частности, CNN, BBC, The New York Times.

В США разгорается информационная война. Скандальный случай с журналистами в Вашингтоне некоторые издания назвали беспрецедентным и неприемлемым. Сотрудников ведущих СМИ, таких как CNN, BBC и The New York Times, впервые не пустили на брифинг официального представителя Белого Дома Шона Спайсера, передает "ТВ Центр".

Накануне вместо традиционного сообщения о времени ежедневной пресс-конференции корреспонденты получили информацию, что все пройдет в новом формате. При этом консервативные СМИ, например, "Вашингтон таймс", такой информации не получали и свободно попали в зал. Этот случай произошел сразу после того, как Дональд Трамп в очередной раз обрушил шквал критики на средства массовой информации, назвав их врагами народа. Американский президент обвинил ряд изданий в распространении фальшивых новостей.

Читайте также:

CNN "убил" Трампа за день до инаугурации и нашел ему замену

Захарова назвала истерикой публикацию CNN старых высказываний Трампа

Трамп отказался отвечать на вопросы Buzzfeed и CNN на пресс-конференции