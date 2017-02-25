Spiegel: спецслужбы Германии следили за журналистами мировых СМИ

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С 90-х годов немецкая разведка следила за журналистами мировых средств массовой информации. Об этом пишет издание Spiegel.

Скандальная новость о СМИ пришла из Германии. Одно из крупнейших изданий – Spiegel - сообщило, что с 90-х годов немецкая разведка следила за журналистами Reuters, BBC и The New York Times, передает "ТВ Центр".

Под колпаком были порядка 50 сотрудников. Спецслужбы отслеживали их телефонные разговоры и электронную почту. В частности, во время работы в Британии, Афганистане, Пакистане и Нигерии. Эта новость возмутила Союз журналистов Германии, его представители потребовали от властей проверить информацию. Немецкие спецслужбы от комментариев отказались.

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