Spiegel: спецслужбы Германии следили за журналистами мировых СМИ
С 90-х годов немецкая разведка следила за журналистами мировых средств массовой информации. Об этом пишет издание Spiegel.
Скандальная новость о СМИ пришла из Германии. Одно из крупнейших изданий – Spiegel - сообщило, что с 90-х годов немецкая разведка следила за журналистами Reuters, BBC и The New York Times, передает "ТВ Центр".
Под колпаком были порядка 50 сотрудников. Спецслужбы отслеживали их телефонные разговоры и электронную почту. В частности, во время работы в Британии, Афганистане, Пакистане и Нигерии. Эта новость возмутила Союз журналистов Германии, его представители потребовали от властей проверить информацию. Немецкие спецслужбы от комментариев отказались.
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