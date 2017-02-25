В Кремле наградили лауреатов премии "Щит и роза"

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Лучшим по профессии сотрудницам силовых министерств вручили ежегодную премию "Щит и Роза" в Государственном Кремлевском дворце. В этом году в разных номинациях лауреатами стали 34 женщины, и впервые участвовали представительницы Крыма.

В Москве наградили лучших сотрудниц силовых структур. "Щит и роза" - так называется общероссийская премия, которую вручают ежегодно уже в девятый раз, передает "ТВ Центр".

Её присуждают за профессионализм и самоотверженность при исполнении служебного долга. В этом году в разных номинациях лауреатами стали 34 женщины, и впервые участвовали представительницы Крыма. Торжественная церемония проходила в Государственном Кремлевском дворце. Победителей поздравили известные политики и общественные деятели. На праздничном концерте выступили звезды отечественной эстрады и знаменитые актеры.

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