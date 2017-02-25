В Алеппо российские военные медики передают опыт сирийским студентам

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В российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что за сутки провели несколько гуманитарных акций в Сирии. В том числе наши самолеты при помощи парашютных платформ в район города Дейр-эз-зор доставили более 20 тонн грузов, которые были собраны по линии ООН. В Алеппо наши военные хирурги помогают сирийским коллегам и дополнительно обучают интернов.

Центральный госпиталь Алеппо. Раннее утро. У ворот первый пациент. Сирийский военный попал под обстрел. Беглый осмотр прямо на улице и сразу в операционную.

Российские врачи проводят сложнейшую операцию. Даже они, профессионалы высшего класса, констатируют: шансы минимальны. Но рук не опускают. До последнего борются за жизнь солдата. Останавливают кровотечение, закрывают раны. Ассистируют сирийские интерны.

Мест в больницах Сирии практически нет. Многих пациентов выписывают еще до полного выздоровления. Так произошло и с Мариам. Сильные ожоги девочка - ей двенадцать - получили во время взрыва газового баллона. Через две недели была выписана из стационара. Но состояние ребенка - десятого в семье - осталось тяжелым. За помощь мать Мариам пришла к российским специалистам. Сегодня уже третья перевязка.

Медицинский отряд специального назначения министерства обороны и работает, и живет прямо в госпитале. А поэтому постоянный контакт с сирийскими коллегами и теми, кто только готовится стать врачом. Обмену опытом не мешают даже трудности перевода.

"Это бесценный опыт - работать с российскими коллегами. Я очень благодарна за то, что нам дают такую возможность. Я мечтаю получить докторскую степень в российском вузе, вернуться домой и трудиться на благо своей страны. Ведь врачи сейчас нужны как никогда", - говорит доктор сирийского военного госпиталя Мага Аль Бабули.

Подобные командировки, как правило, длятся несколько месяцев. Сто процентную гарантию безопасности не могут дать даже военные. Но российские врачи готовы рисковать. Ведь речь идет о человеческих жизнях.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".

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