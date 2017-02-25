Москвичи поддержали новый городской проект по сносу пятиэтажек

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Жители так называемых "хрущевок" уже давно сталкиваются с коммунальными проблемами. Но даже капитальный ремонт вряд ли исправит ситуацию. Только для смены батарей и труб нужно сносить стены. Не говоря уже об аварийном состоянии несущих конструкций и фудаментов. Теперь же благодаря программе новые квартиры смогут получить миллионы горожан.

Любовь Алексеевна вспоминает, как радовались новой квартире в пятиэтажке. Жители бараков и коммуналок были согласны и на трехметровые кухни, и на сидячие ванны. Но спустя более полувека советские нормы строительства устарели, как и сами дома.

Некогда крепкие межкомнатные перегородки сегодня больше напоминают ДСП. Из-за постоянных протечек и сырости по стенам расползается плесень. Но чтобы заменить коммуникации, придется разобрать полдома. Можно, конечно, раз и навсегда вынести трубы в квартиры. Но жертвовать драгоценными метрами жилплощади никто не хочет. Обедать на крохотной кухне и так приходится по очереди. Последние несколько дней только и разговоров, что про новую программу расселения пятиэтажек.

Улучшения уже коснулись десятков тысяч семей. Первая волна переселения, которую затеяли еще в 90-е, завершается. Новая программа, уверяют в мэрии, будет в четыре раза масштабнее: переехать предложат каждому десятому москвичу. На очереди дома серии 1-510, 1-511, 1-515 и 1-447. Под снос пойдет почти 25 млн квадратных метров жилья. Реализацию проекта мэр обещает взять под личный контроль.

"В целях координации данной работы мы создадим штаб, который возглавлю я сам. Прошу всех активно работать по реализации данной программы, оказывать содействие друг другу для того чтобы быстрее прошли все формальности и приступили к конкретной реализации программы, к конкретному сносу пятиэтажек и переселению граждан, которые ждут этого уже многие десятилетия", - заявил Сергей Собянин.

Средства на снос и строительство город обещает найти, но и от помощи инвесторов не отказывается. А чтобы переселение вновь не затянулось на долгие десятилетия, прежде нужно сделать процесс более "удобным" с юридической точки зрения. О необходимости внести поправки в федеральное законодательство говорил и Сергей Собянин на встрече с президентом. Владимир Путин идею поддержал, но при этом отметил: новое жилье должно устраивать самих людей. Которые далеко не всегда готовы покидать районы, где провели всю жизнь.

Мэр в своем Twitter успокаивает: ни на какие выселки отправлять людей не будут". Новое жилье построят в том же районе. А количество комнат и метраж обещают как минимум сохранить. Такие многоквартирные дома прослужат не меньше века. Не только своим жильцам, но и городу, который заметно подрастет, а вместе с тем частично решит проблему пробок.

Анна Пешехонова, Евгений Рыбин, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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