СБУ проверит Савченко за призывы к госперевороту на Украине

Теги: Украина киев ополченцы савченко донбасс

В Донецкой народной республике заявили, что украинские войска усилили обстрелы после того, как в ДНР приехала Надежда Савченко. Депутат Верховной Рады встретилась с украинскими военнопленными. В Киеве коллеги по парламенту в ответ обвинили Савченко в призыве совершить госпереворот.

Массированные обстрелы самопровозглашённой Донецкой народной республики со стороны Украины своего апогея достигли в пятницу. Атакованы все без исключения населённые пункты. Огонь открывался более полутора тысяч раз. Снова разрушены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. И главное – Донецк лишился воды.

"В 5 часов 45 минут утра подразделения Вооружённых сил Украины с подконтрольной себе территории в очередной раз из запрещённых минскими договорённостями вооружений обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, которая получила серьёзные повреждения", - сообщил представитель министерства обороны ДНР Эдуард Басурин.

Предположения о том, с чем связан всплеск военной активности Киева, начали появляться ближе к вечеру. Когда на ленты информационных агентств стали поступать сообщения: депутат Верховной Рады Надежда Савченко приехала в Донецкую республику, чтобы лично встретиться с украинскими военнопленными.

Но уверенности в этом у самой Надежды Савченко, похоже, нет. Отпускать пленных ополченцев, которые находятся в тюрьмах СБУ, в обмен на украинских бойцов Киев по-прежнему не торопится.

"Я прошу украинцев и общественность поддержать наших ребят, как поддержали в своё время меня, когда я находилась в тюрьмах Кремля. Я призываю лидеров нормандского формата совершить обмен "всех на всех", который был ими подтверждён", - заявила Надежда Савченко.

"Она пыталась опять внушить ребятам надежду на то, что ребята скоро будут на свободе. Но когда ребята адресовали ей этот вопрос – когда, она, к сожалению, так на него ответить не смогла. Главное, чтобы вот это посещение Надежды не стало их последней надеждой и Украина наконец-то взяла на себя обязательства и выполнила шестой пункт минских соглашений", - сказала уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

В Киеве о визите Савченко в ДНР узнали из выпусков новостей. Но вместо предложений по обмену пленными в стенах Верховной Рады звучат призывы посадить за решётку саму Савченко. Её политические оппоненты утверждают: под Донецком она встречалась не только с пленными.

"Она посетила позиции Вооружённых сил Украины и подстрекала военных идти в Киев и совершить государственный переворот. Я обращаюсь в Генеральную прокуратуру и в Службу безопасности Украины, чтобы они провели уголовное расследование по этому факту", - сообщила депутат Верховной Рады Украины от блока Петра Порошенко "Солидарность" Татьяна Рычкова.

В СБУ уже сообщили, что вызовут Савченко на допрос. О том, что депутату со званием героя Украины может быть предъявлено обвинение в измене, подтвердили в Министерстве внутренних дел.

Кирилл Парменов, Алсу Янгляева, "ТВ Центр".

Читайте также:

ВСУ ужесточили обстрелы ДНР после прибытия Савченко

Савченко прибыла в ДНР для встречи с военнопленными

Савченко назвала Порошенко врагом народа