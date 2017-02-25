Всех рыбаков сняли с отколовшейся в Охотском море льдины

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Спасатели сняли со льдины, отколовшейся на юге Сахалина, всех находившихся на ней рыбаков. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Масштабная спасательная операция развернулась на Сахалине. В Охотском море с отколовшейся льдины сняли 20 рыбаков, передает "ТВ Центр".

Из-за сильного ветра на поверхности замерзшего водоема образовалась трещина, и людей унесло в открытое море. Самостоятельно выбраться любители зимней ловли уже не смогли. В район происшествия немедленно выдвинулись сотрудники МЧС со специальной техникой. Они перевезли рыбаков на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.

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