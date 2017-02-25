WADA признало, что в докладе Макларена нет доказательств вины россиян

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В докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена нет достаточного количества доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопингового законодательства. Об этом сообщается в открытом письме гендиректора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что доклад независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена содержит недостаточное количество доказательств того, что российские спортсмены причастны к нарушениям антидопинговых правил. Об этом говорится в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера, передает ТАСС.

"На недавнем собрании, организованном WADA в Лозанне для международных спортивных федераций с целью прояснения того, как интерпретировать данные из доклада Макларена, WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции. WADA также отметило, что переводы текстов, использованных в докладе, были неточными и запросило более детальные расшифровки", - говорится в сообщении.

В начале декабря 2016 года WADA опубликовало вторую часть доклада Ричарда Макларена о нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами и манипуляциях с допинг-пробами. В докладе высказывались утверждения о том, что порядка тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи.

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