Сноубордист из Москвы погиб на запрещенном склоне в Кабардино-Балкарии

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Сноубордист из Москвы погиб на запрещенном для катании склоне горе Чегет в Приэльбрусье. По предварительным данным, он в ходе спуска вышел за пределы трассы и на высоте 2800 метров сорвался со скалы.

На запрещенном для катания склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии (Приэльбрусье) погиб сноубордист из Москвы. В пятницу вечером спасатели обнаружили его тело, передает ТАСС.

"Спасатели обнаружили тело сорвавшегося накануне на горе Чегет сноубордиста из Москвы 1988 года рождения. В настоящее время предпринимаются меры по транспортировке тела вниз", - сообщил оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Руслан Джаппуев.

По факту гибели сноубордиста началась доследственная проверка.