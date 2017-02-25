В Москве проходят дни татарской культуры

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Дни татарской культуры проходят в субботу в Москве. В честь праздника во Дворце пионеров развернулась масштабная развлекательная программа.

В столице в субботу проходят дни татарской культуры в рамках детского национального фестиваля "Мой дом - Москва", передает "ТВ Центр".

В честь праздника во Дворце пионеров развернулась масштабная развлекательная программа. Открылась она красочным концертом с народными танцами и песнями. Узнать больше об истории татарского народа можно на специальной выставке. В экспозиции - национальные костюмы, картины и ремесленные изделия.

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