В Москве проходят дни татарской культуры
Теги: Москва фестиваль культура
Дни татарской культуры проходят в субботу в Москве. В честь праздника во Дворце пионеров развернулась масштабная развлекательная программа.
В столице в субботу проходят дни татарской культуры в рамках детского национального фестиваля "Мой дом - Москва", передает "ТВ Центр".
В честь праздника во Дворце пионеров развернулась масштабная развлекательная программа. Открылась она красочным концертом с народными танцами и песнями. Узнать больше об истории татарского народа можно на специальной выставке. В экспозиции - национальные костюмы, картины и ремесленные изделия.
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