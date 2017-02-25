Госдеп США отказал в визе дипломату из КНДР

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Госдепартамент США отказал в выдаче визы северокорейской женщине-дипломату. Из-за этого оказались сорваны неофициальные переговоры между бывшими американскими чиновниками и высокопоставленным представителем МИД КНДР.

Госдепартамент США отказал в выдаче визы сотруднице МИД КНДР, которая должна была посетить Соединенные Штаты, чтобы принять участие в переговорах с бывшими американскими чиновниками. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Как пишет издание, переговоры должны были состояться в начале марта в Нью-Йорке, их проведение зависело от выдачи визы главе отдела американских отношений в МИД КНДР Чо Сон Ху.

Причина отказа в визе не называется, передает "Интерфакс". Издание полагает, что на решение госдепа могли повлиять испытание КНДР очередной баллистической ракеты 12 февраля и гибель Ким Чен Нама (старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына).

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