WADA: в докладе Макларена не хватает доказательств вины россиян

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена нет достаточных доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил. Об это говорится в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера.

Важное признание прозвучало из штаб-квартиры Международного олимпийского комитета. Его генеральный директор Кристоф де Кеппер в открытом письме сообщил, что в скандальном докладе Ричарда Макларена "недостаточно доказательств" причастности российских спортсменов к употреблению запрещённых препаратов, передает "ТВ Центр".

Чиновник ссылается на выводы Всемирного антидопингового агентства (WADA). Это значит, что никаких санкций в отношении наших атлетов применено быть не может.

В декабре Ричард Макларен опубликовал вторую часть своего доклада, в котором обвинил в употреблении стимуляторов около тысячи россиян.

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