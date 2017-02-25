В Чите водитель сбил мужчину, а очевидцы уехали с места ДТП

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В Чите нетрезвый водитель автомобиля 2УАЗ-Патриот" сбил мужчину на переходе. Остальные участники дорожного движения даже не попытались помочь пострадавшему, вместо этого они разъехались.

Вопиющий по своему цинизму случай расследует полиция в Чите. В интернете появились кадры, на которых видно, как автомобиль сбивает человека, а остальные участники дорожного движения даже не пытаются помочь пострадавшему, передает "ТВ Центр".

Мужчина переходил дорогу на зелёный сигнал светофора. Стоявший на перекрёстке "УАЗ Патриот" внезапно сорвался с места и на полной скорости сбил человека. Пешеход пролетел несколько метров и потерял сознание, однако никто из водителей на помощь не поспешил – все стоявшие рядом машины тут же разъехались. Виновник ДТП, подождав некоторое время, также скрылся с места, не выходя из автомобиля. Сейчас он задержан. Экспертиза показала, что водитель был нетрезв. Пострадавший госпитализирован.