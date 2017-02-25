14:17, 25 февраля 2017

Жертвами теракта в Хомсе стали более 40 человек

Теги:  сирия  взрыв  погибшие  Сирийский конфликт

В субботу в сирийском городе Хомс прогремели два взрыва. Жертвами терактов стали по меньшей мере 42 человека.

По меньшей мере 42 человека стали жертвами серии терактов в сирийском Хомсе. Десятки пострадали.

Несколько взрывов прогремели в субботу в центре города возле военных объектов, передает "Интерфакс".

 

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