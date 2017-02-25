Шойгу исключил термин "показная воинская часть" из армейского лексикона

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Термин "показная воинская часть" исключен из лексикона российской армии. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в нашей стране почти все части ВС России должны быть частями постоянной готовности.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что термин "показная воинская часть" будет исключен из российского армейского словаря, передает "Интерфакс".

"Слово "показной" я из своего лексикона и нашего армейского словаря просто вычеркнул. Что значит - "показной полк"? А воевать кто завтра будет? Одна вот такая "показная воинская часть"? А для чего тогда все остальные?" - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Матч ТВ" на Третьих зимних Всемирных военных играх в Сочи.

При этом министр отметил, что есть задача, поставленная президентом России: практически все воинские части Вооруженных сил РФ должны быть частями постоянной готовности. "И они таковыми у нас становятся", - заявил Шойгу.

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