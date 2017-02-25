В Краснодаре умер подброшенный в беби-бокс истощенный младенец

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В больнице Краснодара умер подброшенный в беби-бокс истощенный младенец. Врачи несколько часов боролись за его жизнь.

В Краснодаре скончался младенец, подброшенный в беби-бокс в признаками истощения, передает "Интерфакс".

В пресс-службе Следственного комитета России рассказали, что младенец в угрожающем жизни состоянии был подброшен в беби-бокс одной из больниц Краснодара 21 февраля. Врачи несколько часов боролись за жизнь ребенка, однако спасти девочку не удалось.

По факту смерти новорожденного организована доследственная проверка.

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