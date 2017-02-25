Суд арестовал избившего медиков новгородца

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Суд на два месяца заключил под стражу жителя Великого Новгорода, обвиняемого в нападении на медиков и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов.

В Великом Новгороде суд на два месяца заключил под стражу 39-летнего Алексея Головина, обвиняемого в нападении на медиков и посягательстве на сотрудников полиции.

Ходатайство о взятии новгородца под стражу заявило региональное управление Следственного комитета, передает "Интерфакс".

Жестокое избиение медиков произошло в Великом Новгороде в ночь на 23 февраля. В одну из местных больниц поступил мужчина с ранениями после драки. Пьяный пациент сначала напал на охранника. Затем хулигана попытались успокоить медсестра и санитарка, но в ответ получили серьезные травмы. В результате медсестра была госпитализирована с сотрясением мозга, а санитарка получила перелом лицевых костей.

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