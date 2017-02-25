Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл скиатлон на чемпионате мира
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Россиянин Сергей Устюгов стал первым в скиатлоне на чемпионате мира в Лахти. "Серебро" и "бронза" - у спортсменов из из Норвегии.
Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл мужской скиатлон на дистанции 30 км (15 км классическим ходом + 15 км свободным ходом) на чемпионате мира в финском Лахти.
Дистанцию он преодолел за 1 час 9 минут 16,7 секунды, передает "Интерфакс".
Вторым к финишу пришел норвежский лыжник Мартин Йонсруд, третьим - еще один представитель Норвегии Финн-Хоген Крог.
Для Устюгова это вторая медаль на ЧМ-2017. Ранее он стал вторым в спринтерской гонке.