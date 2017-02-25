16:55, 25 февраля 2017

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл скиатлон на чемпионате мира

Теги:  Спорт  россия  лыжи  чемпионат

Россиянин Сергей Устюгов стал первым в скиатлоне на чемпионате мира в Лахти. "Серебро" и "бронза" - у спортсменов из из Норвегии.

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл мужской скиатлон на дистанции 30 км (15 км классическим ходом + 15 км свободным ходом) на чемпионате мира в финском Лахти.

Дистанцию он преодолел за 1 час 9 минут 16,7 секунды, передает "Интерфакс".

Вторым к финишу пришел норвежский лыжник Мартин Йонсруд, третьим - еще один представитель Норвегии Финн-Хоген Крог.

Для Устюгова это вторая медаль на ЧМ-2017. Ранее он стал вторым в спринтерской гонке.

 

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