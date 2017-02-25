В ДНР обвинили ВСУ в захвате фильтровальной станции

Теги: Украина конфликт военный донбасс

В оперативном командовании ДНР сообщили, что подразделения ВСУ захватили Донецкую фильтровальную станцию, расположенную на нейтральной территории. Она обеспечивает водой не только Донецк, но и ряд крупных населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.

В Донецке серьезные перебои с подачей воды - результат атаки на донецкую фильтровальную станцию. По данным народной милиции ДНР, сначала ночью с украинских позиций был нанесён артудар, а потом на территорию станции вошла пехота, передает "ТВ Центр".

"Сегодня ночью украинская сторона в нарушение всех договоренностей и взятых на себя обязательств захватила объекты Донецкой фильтровальной станции для ведения с ее территории провокационного огня по нашим позициям", - сообщил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Донецкая фильтровальная станция находится в так называемой серой зоне – участке, неподконтрольном ни одной из сторон. Но её обслуживанием занимались рабочие из Донецка, так как именно этот город станция обеспечивает водой. Соответственно, теперь ремонтным бригадам из ДНР туда допуска нет. Есть еще старая фильтровальная станция, но справится ли она с возросшей нагрузкой, неизвестно.

Читайте также:

ВСУ ужесточили обстрелы ДНР после прибытия Савченко

ДНР: отвод вооружений в Донбассе вновь сорван по вине Киева

В ДНР сообщили о прекращении обстрелов со стороны ВСУ