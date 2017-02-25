На востоке Москвы застрелены мужчина и женщина
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В квартире на востоке Москвы обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельным ранениями. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
На востоке Москвы в квартире застрелены мужчина и женщина. Их тела были обнаружены в субботу вечером, передает ТАСС.
Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, рядом с телами обнаружены охотничий нарезной карабин и травматический пистолет.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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