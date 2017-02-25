Трамп призвал своих сторонников провести "крупнейший митинг"

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Президент США Дональд Трамп призвал всех своих сторонников устроить "крупнейший митинг".

Президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам провести ""крупнейший митинг" в ответ на происки недоброжелателей. Об этом он написал на своей страничке в Twitter, передает "Интерфакс".

"Может, миллионам людей, проголосовавшим за то, чтобы "сделать Америку вновь великой" стоит провести свой митинг. Он будет крупнейшим из всех", - написал Трамп.

В США с момента инаугурации Трампа проходят многочисленные акции протеста против его политики, на которые собираются от нескольких сотен до сотен тысяч человек.

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