Трамп призвал своих сторонников провести "крупнейший митинг"
Президент США Дональд Трамп призвал всех своих сторонников устроить "крупнейший митинг".
Президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам провести ""крупнейший митинг" в ответ на происки недоброжелателей. Об этом он написал на своей страничке в Twitter, передает "Интерфакс".
"Может, миллионам людей, проголосовавшим за то, чтобы "сделать Америку вновь великой" стоит провести свой митинг. Он будет крупнейшим из всех", - написал Трамп.
В США с момента инаугурации Трампа проходят многочисленные акции протеста против его политики, на которые собираются от нескольких сотен до сотен тысяч человек.
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