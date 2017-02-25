Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности Украины

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Президент Украины Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности страны. Она вступает в силу с 25 февраля.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности страны. Указ, подписанный главой государства, вступает в силу 25 февраля, передает "Интерфакс".

Как говорится в сообщении пресс-службы президента Украины, необходимость принятия доктрины информационной безопасности страны обусловлена "возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации".

Целью доктрины называется уточнение принципов государственной информационной политики, прежде всего по противодействию информационному воздействию России.

Одним из пунктов доктрины на министерство информационной политики Украины возлагаются обязанность по мониторингу СМИ и общедоступных ресурсов украинского сегмента интернета с целью выявления информации, распространение которой в стране запрещено.

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