Фильм о Хиллари Клинтон получил "Золотую малину"

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Документальный фильм "Америка Хиллари: секретная история Демократической партии" стала худшей киноработой года, получив антипремию "Золотая малина". Режиссер картины Динеш Д’Соуза отмечен как худший режиссер года.

Документальный фильм "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии" назван худшим фильмом года. Лента получила премию "Золотая малина", которая присуждается за самые сомнительные достижения в кинематографе и часто называется "антиоскаром", передает ТАСС.

Режиссер Динеш Д’Соуза, который снял картину о кандидате в президенты США от демократов, также отмечен как худший режиссер года. Также ему досталась "Золотая малина" как худшему актеру - он сыграл сам себя. А Ребека Тернер, сыгравшая Клинтон, получила сомнительную награду за главную женскую роль во все том же фильме "Америка Хиллари".

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