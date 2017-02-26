Автомобиль въехал в толпу людей на параде в Новом Орлеане
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В Новом Орлеане автомобиль-пикап въехал в толпу на карнавальном параде Krewe of Endymion. Пострадали 28 человек, 12 из них находятся в критическом состоянии. Полиция установила, что находившийся за рулем пикапа молодой человек был в состоянии сильного опьянения. Версия теракта не рассматривается.
В Новом Орлеане во время праздничного шествия автомобиль врезался в толпу зрителей. Пострадали около 30 человек, 12 из них находятся в критическом состоянии, передает "ТВ Центр".
Инцидент произошёл в центре города во время массовых гуляний. Полиция установила, что находившийся за рулем пикапа молодой человек был в состоянии сильного опьянения. Он протаранил несколько автомобилей с людьми, выехал на тротуар и, врезавшись в мусорный бак, остановился. Сейчас нарушитель задержан и находится под стражей. Версия теракта не рассматривается.
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