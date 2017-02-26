Саманта Пауэр в статье для NYT назвала Виталия Чуркина своим другом

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Бывший постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр в статье для New York Times рассказала, что Виталий Чуркин был одним из лучших дипломатов и ревностно отстаивал интересы России на протяжении многих лет.

Один из самых эффективных дипломатов в мире. Так Саманта Пауэр, уже не раз выражавшая симпатию к Виталию Чуркину, написала в статье под названием "Мой друг, российский посол", опубликованной в New York Times, передает "ТВ Центр".

Бывший постоянный представитель США при ООН вспоминает, что была самым заметным соперником Чуркина в ООН. Отмечая при этом, что он верно отстаивал политику своей страны в Сирии и на Украине. Виталий, говорит бывший американский дипломат, был мастерским рассказчиком с потрясающим чувством юмора. Воплощал одну из лучших надежд на совместную работу двух ведущих держав. И даже острые разногласия последнего времени не мешали выслушать друг друга. Смерть Виталия Чуркина, признается Пауэр, разбивает ей сердце.

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