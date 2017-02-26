СМИ: США могут выйти из Совета по правам человека ООН

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США могут выйти из Совета Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека (СПЧ). Такую возможность, как пишет издание Politico, рассматривает администрация президента страны Дональда Трампа.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выхода из Совета ООН по правам человека. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников, передает "Интерфакс".

Источник утверждает, что в Белом доме сомневаются в эффективности СПЧ в целом, а также в необходимости пребывания США в органе, в котором есть представители государств с жестким правящим режимом, сообщает ТАСС.

При этом в администрации не обсуждают немедленный выход из СПЧ, следующая сессия которого открывается 27 февраля. Окончательное решение о членстве в Совете будет принято при участии госсекретаря США Рекса Тиллерсона, постпреда США в ООН Никки Хейли и, разумеется, президента Трампа, отмечает Politico.