Япония предложит России план по совместному использованию Курил

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Японская газета Nikkei сообщает, что Токио в ближайшее время представит России етальный план по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Правительство Японии в скором времени готовится представить России детальный план по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Об этом пишет газета Nikkei.

Согласно плану, японские специалисты смогут дистанционно предоставлять медицинские услуги жителям островов. Предполагается, что этим будут заниматься врачи, работающие в больницах при университетах на северном острове Хоккайдо. Они смогут через интернет консультировать как российских медиков, так и самих пациентов, передает ТАСС.

Кроме того, в Токио считают, что российские и японские компании могли бы организовывать круизы для японских компаний к берегам островов, а чтобы не поднимать вопрос их принадлежности — не высаживать туристов на них.

Еще один пункт плана касается организации совместных предприятий с целью производства морепродуктов и разведения некоторых видов рыб.

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