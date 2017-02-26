Въехавший в толпу водитель в Новом Орлеане был пьян

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Десятки людей пострадали в американском Новом Орлеане, где автомобиль протаранил толпу прохожих. Инцидент произошёл в центре города во время массовых гуляний. Похожее происшествие произошло и в Германии. В результате наезда в Гейдельберге трое ранены. Один человек скончался.

Первые минуты после происшествия. Люди с трудом понимают, что случилось, ищут близких. Отовсюду слышны крики о помощи. Люди двигались по улице, где накануне вечером было перекрыто движение, так что никто не ожидал увидеть на дороге автомобиль. Чёрный пикап нёсся на огромной скорости. Очевидцы уверены: мужчина за рулём был сильно пьян.

Жители Нового Орлеана отмечали один из самых своих любимых праздников -Марди Гра. Он предшествует Великому посту. По традиции, сотни человек участвуют в шествии в центре города. Полиция сразу исключила возможность теракта.

Всю ночь поступали противоречивые данные о числе пострадавших. Сначала полиция сообщала, что их 12. Потом, что раненых 21. К утру стало ясно: травмы получили почти полсотни человек, пять из них - в крайне тяжелом состоянии .

Похожий случай накануне произошёл и в Германии. В городе Гейдельберг автомобиль въехал в толпу прохожих.

"Примерно в 4 часа машина влетела в толпу на Бисмаркплатц. Пострадали три человека, один получил серьезные травмы. Водителя удалось задержать, несмотря на то, что он пытался скрыться", - рассказал пресс-секретарь полиции Гейдельберга Давид Фаульхабер.

После наезда на пешеходов мужчина вышел из машины и попытался убежать. По свидетельству очевидцев, у него в руках был нож. Водителя нашли довольно быстро, он прятался в здании, где располагается местный бассейн. Полиции пришлось открыть огонь. Мужчина был ранен в ногу, после чего задержан.

Утром стало известно, что 73-летний мужчина, которого доставили в госпиталь с тяжёлыми травмами, скончался. Жизнь других пострадавших вне опасности, сообщили медики. Новость вызвала серьёзную обеспокоенность в Германии. Инцидент, конечно, сразу заставил вспомнить теракт в Ницце и в Берлине. Но нынешнее происшествие точно не было террористической атакой, утверждают в полиции. Мужчина, находившийся за рулём, - местный житель. По одной из версий, он не справился с управлением.

Евгения Карих, Валентин Мурзин, "ТВ Центр".

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