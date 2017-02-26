Российские военные доставили в Латакию новую партию гумпомощи

Теги: сирия конфликт помощь Сирийский конфликт

Российские военные доставили в Сирию новую партию гуманитарной помощи. В горную часть провинции Латакия привезли полтонны грузов. Это мука, сахар, рис и различные консервы. В деревне Аль-Бзера, присоединившейся к режиму перемирия, российские военные развернули временный медицинский пункт. Консультации проводят российские врачи.

Дом на скале. Типичное горное селение, каких в округе сотни. Здание, построенное недавно, соседствует с древними стенами. Что здесь было раньше, теперь уже никто и не вспомнит.

Как один посёлок в горной Латакии похож на другой, так одинаковы истории их жителей. Мужчины ушли защищать Родину от захвата боевиков. Многие не вернулись. Вот типичный сирийский семейный портрет: пожилая мать, сноха и внук.

Гуманитарную помощь выдают по спискам, сформированным в местной администрации. В первую очередь - мамам с маленькими детьми.

"Сегодня было привезено около 500 кг продуктов: консервы, рис, сахар. В целом Центр по примирению постоянно мониторит ситуацию. Выявляются нуждающиеся и проводятся гуманитарные акции. В данном населенном пункте было подписано мирное соглашение с участием старейшин и главы администрации. Сейчас здесь налаживается мирная жизнь", - рассказал офицер Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виталий Ильков.

Отпечаток пальца под соглашением о присоединении к режиму прекращения огня поставил старейшина села Мухаммед. Вспоминает: по работе был в Советском Союзе 30 лет назад. Завёл много друзей. Даже не сомневался, что именно русский народ придёт на помощь сирийскому в трудную минуту.

В гуманитарной колонне всегда санитарная машина. В полупустых горных селениях нет ни больниц, ни медпунктов. Очередь к нашим врачам не меньше, чем за продуктами.

Гуманитарный конвой работает оперативно и быстро уезжает. Местные жители приглашают приехать ещё. Обещают угостить машауи - шашлыком с восточными специями. Как только восстановят животноводческую ферму - единственное в Аль-Бзере крупное предприятие.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, "ТВ Центр", провинция Латакия, Сирия.

Читайте также:

Российские военные доставили в Алеппо и Дамаск 5,6 тонны гумпомощи

Наиболее пострадавшие районы Алеппо получили российскую гумпомощь

Более 5 тыс. сирийцев за сутки получили гумпомощь от России