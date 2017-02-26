В Москве строят храм в честь Преподобного Сергия Радонежского

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Строительство храма в честь Преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле завершается в столице. В церкви уже начали проводить воскресные службы.

В Москве завершают строительство храма в честь Преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, передает "ТВ Центр".

В церкви уже начали проводить воскресные службы. Фасад здания выкрасили в белый цвет, на куполах установили кресты. Ход работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Пятикуполный храм рассчитан на 800 прихожан. А пока для них открыта деревянная часовня Архангела Гавриила.

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