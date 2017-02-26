В Москве строят храм в честь Преподобного Сергия Радонежского
Теги: Москва строительство ресин храм
Строительство храма в честь Преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле завершается в столице. В церкви уже начали проводить воскресные службы.
В Москве завершают строительство храма в честь Преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, передает "ТВ Центр".
В церкви уже начали проводить воскресные службы. Фасад здания выкрасили в белый цвет, на куполах установили кресты. Ход работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.
Пятикуполный храм рассчитан на 800 прихожан. А пока для них открыта деревянная часовня Архангела Гавриила.
Читайте также:
В Москве освятили крест колокольни храма Иоанна Богослова
На западе столицы возводят храм в честь Казанской иконы Божией Матери
На северо-западе Москвы завершается строительство нового храма