В Москве испекут гигантский блин для Книги рекордов Гиннеса

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В России сегодня последний день Масленицы. По всей стране проходят народные гулянья с песнями, танцами и конкурсами. По традиции, главное угощение праздника - блины. В Москве попытаются приготовить самые большие, претендующие на место в Книге рекордов Гиннеса.

Такому шоу позавидуют и в Голливуде. Девушек в ярко-красных сарафанах, легко управляющихся с флагами, словно с нунчаками, можно встретить только в Москве на Масленице. Но это лишь начало. У стен Кремля, на Манежной площади, разворачивается нечто невиданное и неслыханное.

Под удивленные возгласы многочисленных иностранцев пускаются в пляс бурые медведи. Бесстрашные дети смеются. Сопровождающие их взрослые устраивают гигантский хоровод.

Кострома, Рязань, Петропавловск-Камчатский. Гости из десятков городов приехали в столицу, чтобы встретить весну. На Поклонной горе раскинулась "ледовая Москва". Уличные театры, народные игры, целующиеся медведи, горки, включая 40-метровую Кремлевскую стену, и карусели, от разнообразия которых голова идёт кругом.

Полету фантазии организаторов фестиваля могут позавидовать многие. По всей Москве, куда ни зайди, сюрприз за сюрпризом. Задействованы сотни лучших дизайнеров, режиссеров и актеров. Их креатив достоин восхищения.

Площадок действительно много. В Измайловском парке - царская Масленица, в Новопушкинском сквере - огненное шоу, в саду Эрмитаж - богатырская застава тысячелетней давности. Да, масленица пришла. И очень многим жаль, что она уже уходит.

Ольга Стрельцова, Олег Лапшов, Владимир Черных, "ТВ Центр", Москва.

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