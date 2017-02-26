Несколько поселков в Ростовской области отрезаны от автомобильного сообщения

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В Ростовской области из-за обильных дождей началось активное таяние снегов. Сразу несколько населенных пунктов оказались отрезаны от автомобильного сообщения.

В Ростовской области сразу несколько населенных пунктов оказались отрезаны от автомобильного сообщения, передает "ТВ Центр".

В последние дни в регионе шли обильные дожди и началось активное таяние снегов. В результате уровень воды в реках резко повысился. Затоплены десятки дворов. К ликвидации последствий привлечены около сотни спасателей и 39 единиц техники. Дежурит аэромобильная группировка. На случай ухудшения ситуации в МЧС даже готовят план эвакуации жителей.

"В настоящее время производятся работы по водоотведению пропуска воды. Ситуация контролируемая. Подготовлены пункты временного размещения населения. Организован мониторинг складывающейся ситуации с использованием беспилотных летательных аппаратов. Проводится работа с населением. Задействованы силы и средства РСЧС и МЧС России. Аварийно-восстановительные работы спланированы", - рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Евгений Кондратьев.

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