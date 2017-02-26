Трамп отказался от ежегодного ужина с журналистами Белого дома

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Новый виток войны Дональда Трампа со СМИ. Глава Белого Дома отказался от традиционного ужина с журналистами. В своей борьбе Трамп не жалеет ни ведущие издания Америки, ни оппозицию. Демократы только назначили нового главу Национального комитета – бескомпромиссного Томаса Переса, а президент уже успел пустить пару острых выражений в адрес политика.

Если судить по американским газетам, интернету и телевидению, избрание Дональда Трампа кажется настоящим чудом. Критика президента – постоянная тема в американских СМИ. На митингах протеста выступают голливудские звёзды.

Больше всего обижены на нового главу государства ведущие СМИ. Если сначала Трамп прямо называл их продажными, то накануне журналистов ряда изданий вообще не пустили на брифинг в Белом доме. Причём, изданий первого порядка: Си-Эн-Эн, "Политико", "Нью-Йорк Таймс" и "Лос-Анджелес Таймс". Борьбу с оппозиционной ему прессой Трамп намерен вести без компромиссов, об этом его сегодняшний пост в Twitter.

"Я не буду присутствовать на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Передавайте всем мои наилучшие пожелания. И хорошего вам вечера!", - написал Трамп.

Ужин журналистов президентского пула – одно из главных светских событий года, посещать который считали для себя обязанностью и Клинтон, и Буш, и Обама. Который иногда прямо там же подшучивал над своим будущим преемником.

Трамп идёт дальше – по пути масштабных реформ в экономике, внешней и внутренней политике. Вынуждая тем самым мобилизоваться и оппозицию. Накануне к продолжению борьбы призывала демократов Хиллари Клинтон. Сегодня её однопартийцы выбрали нового главу Национального комитета – бескомпромиссного Томаса Переса.

Со своими оппонентами президент предпочитает общаться при помощи Twitter. Пара саркастических фраз – и всё становится понятно.

"Мои поздравления Томасу Пересу, который только что назначен председателем Национального комитета Демократической партии. Не знаю, за кого я больше рад: за него или за Республиканскую партию!" – написал Трамп.

Новости позитивные в американских СМИ появляются реже. Больше всего политику Трампа одобряют представители бизнеса: экономика начинает расти. А государственный долг страны только за первый месяц пребывания Трампа у власти сократился на 12 млрд долларов.

Кирилл Парменов, Артём Рассказихин, "ТВ Центр".

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